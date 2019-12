Deputatul Calotă Florică Ică, vot favorabil pentru înarmarea pădurarilor

Deputatul Calotă Florică Ică, vot favorabil pentru înarmarea pădurarilor in Politic / on 02/12/2019 at 12:58 / Camera Deputaţilor a decis, cu unanimitate de voturi, în ședința de plen de săptămâna trecută, în calitate de for decizional, ca personalul… [citeste mai departe]