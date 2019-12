Stiri pe aceeasi tema

- Euro scade spre 4,77 lei. Francul elvetian, la cea mai mare valoare din ultimii 5 ani Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7716 lei/euro, in scadere cu 0,4% fata de valoarea atinsa vineri. Vineri, euro a coborât la 4.7736 lei. Cursul francului elveţian…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7576 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa miercuri. Miercuri, euro a urcat la 4.7572 lei. Joi, euro a crescut la 4.7576 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7550 lei/euro, in crestere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa miercuri. Lira sterlina a continuat sa creasca si a atins cel mai ridicat nivel din luna mai pana in prezent, in contextul in care Marea Britanie si UE ar fi ajuns…

- Cel mai slab leu din istorie, in raport cu dolarul american. Euro, cea mai ridicata valoare din ultimele 4 luni Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7512 lei/euro, in crestere usoara fata de valoarea atinsa luni. Luni, euro a crescut la 4.7511 lei. Marţi,…

- Cel mai slab leu din istorie, in raport cu dolarul american. Euro urca la cea mai ridicata valoare din ultimele patru luni Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7512 lei/euro, in crestere usoara fata de valoarea atinsa luni. Luni, euro a crescut la 4.7511 lei.…

- Euro si dolarul au crescut, joi, in comparatie cu moneda nationala. Francul elvetian se opreste din crestere, dupa ce miercuri a atins cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7460 lei/unitate, mai mult cu 0,04% fata de ziua precedenta.…

- Euro si dolarul au scazut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. Insa francul elvetian continua sa creasca, atingand cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7439 lei/unitate, mai putin cu 0,10% fata de ziua precedenta.…

- Euro a scazut spre 4,74 lei. Pretul aurului se apropie din nou de valoarea record Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7439 lei/euro, in scadere cu 0,10% fata de valoarea atinsa marti, de 4,7485 lei. Cursul francului elveţian a crescut de la 4,3634 lei…