Moneda naționala s-a depreciat, luni, fața de principalele valute, in cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR), un euro fiind cotat la 4,9765 lei. Leul a pierdut teren masiv și in raport cu dolarul american, francul elvețian și lira sterlina. Un dolar SUA a fost cotat la 4,6302 lei, iar francul elvețian, la 5,1621 […]