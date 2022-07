Stiri pe aceeasi tema

- Moneda euro a scazut vineri sub nivelul de 1,01 dolari, cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani. Iata care sunt consecintele concrete ale declinului valorii monedei unice europene, conform unei analize realizate de AFP, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marți, 12 iulie, leul moldovenesc se depreciaza in raport cu dolarul american și crește fața de moneda euro. Hrivna ucraineana, leul romanesc și rubla ruseasca, raman neschimbate. Pentru maine, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 19.26 bani pentru un dolar, cu 3 bani mai mult decat luni.…

- Euro a scazut sub pragul de 1,02 dolari saptamana aceasta, continuandu-și declinul catre minimul ultimilor 20 de ani și o posibila paritate cu moneda Statelor Unite, relateaza CNBC și Bloomberg.

- Se apropie recesiunea pentru economia europeana: Dolarul, aproape la paritate cu euro Se apropie recesiunea pentru economia europeana: Dolarul, aproape la paritate cu euro Pe masura ce riscurile de recesiune globala cresc, cererea mare de dolari a afectat alte valute, in special euro comparativ cu majoritatea…

- Cel mai mare administrator de active din Europa pariaza ca euro va cobori la paritate cu dolarul american in acest an, deoarece amenintarea crescanda a recesiunii impiedica Banca Centrala Europeana sa ridice ratele dobanzilor peste zero, scrie Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi…

- Euro continua sa piarda din valoare, iar dolarul crește cu inca 6 bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit astazi, 29 aprilie, pentru euro un curs valutar de 19 lei și 45 de bani, iar un dolar costa 18, 53 lei.

- Dolarul a urcat luni la un nou maxim al ultimilor doi ani, fata de un cos de valute, in tranzactii slabe si agitate, in concordanta cu randamentele mai mari ale Trezoreriei americane, in timp ce investitorii se pregatesc pentru mai multe cresteri de jumatate de punct procentuale ale dobanzilor de…

- Dolarul crește, in timp ce euro scade. Banca Naționala a stabilit pentru astazi, 18 aprilie, un curs de 18,45 lei pentru un dolar, iar pentru un euro - 19,94 pentru un euro, cu 18 bani mai puțin.