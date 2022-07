Stiri pe aceeasi tema

- Luni, dolarul a urcat la un nou maxim al ultimilor 24 de ani in raport cu yenul, dupa ce rezultatele bune obținute de coaliția conservatoare aflata la guvernare in Japonia in urma alegerilor au indicat ca nu vor aparea schimbari in politica monetara relaxata, scrie Reuters. Fii la curent cu…

- Cererea mare de dolari, pe masura ce riscurile de recesiune globala cresc, a afectat alte valute, euro intr-o masura mai mare fata de majoritatea monedelor importante, deoarece cresterea preturilor gazelor in Europa agraveaza temerile privind cresterea economica, transmite Reuters. Analistii…

- Cererea mare de dolari, pe masura ce riscurile de recesiune globala cresc, a afectat alte valute, euro intr-o masura mai mare fata de majoritatea monedelor importante, deoarece cresterea preturilor gazelor in Europa agraveaza temerile privind cresterea economica, transmite Reuters. Analistii…

- Preturile de consum in Marea Britanie au inregistrat luna trecuta cel mai rapid ritm de crestere din ultimii 40 de ani, intensificand povara asupra gospodariilor si sporind posibilitatea ca Banca Angliei sa majoreze dobanda, arata datele publicate miercuri de Oficiul National de Statistica (ONS), transmite…

- Germania trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a-si reduce dependenta energetica fata de Rusia, dar sanctiunile occidentale ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina continua sa afecteze puternic masina de razboi rusa, a declarat, joi, ministrul german al Economiei, Robert Habeck, transmite…

- Intr-o discuție televizata alaturi de Vladimir Putin, președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat luni ca este ingrijorat de ceea ce a numit mișcari ale Occidentului de „dezmembrare” a Ucrainei și a acuzat Polonia ca incearca sa puna mana pe partea de vest a țarii, relateaza Reuters. El nu a…

- Focarul de variola a maimuței este ceva ”de care toata lumea ar trebui sa fie ingrijorata”, a declarat duminica președintele american Joe Biden, adaugand ca oficialii americani din domeniul sanatații analizeaza posibile tratamente și vaccinuri. ”Lucram din greu sa ne dam seama ce sa facem”, a spus…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a fost devansat clar de conservatorii din CDU (Uniunea Crestin Democrata) la alegerile legislative de duminica din Renania de nord - Westfalia, landul german cu cea mai mare populatie, informeaza AFP si Reuters, citand primele estimari. Fii la curent cu…