Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal a Cehiei a invins reprezentativa Scotiei cu scorul de 2-0 (1-0), luni, pe Hampden Park din Glasgow, in primul sau meci din Grupa D a turneului final EURO 2020, noteaza Agerpres. Cehia s-a impus prin ''dubla'' lui Patrik Schick (42, 52), al doilea gol fiind favorit la ''golul turneului''.…

- Al doilea gol al atacantului Patrik Schick in meciul de luni Cehia - Scotia (2-0), din Grupa D a turneului final EURO 2020, a fost marcat de la 45,5 metri, fiind reusita de la cea mai mare distanta din istoria competitiei din anul 1980, de cand exista astfel de masuratori, a indicat statisticianul Opta.…

- Patrik Schick (25 de ani, atacant) a reușit un gol fabulos in partida Scoția - Cehia din grupa D de la Euro 2020. In minutul 52, de la aproximativ 50 de metri, atacantul lui Bayer Leverkusen l-a vazut ieșit din poarta pe David Marshall și n-a stat pe ganduri. Parea o nebunie, insa balonul a capatat…

- ​Golul zilei vine din meciul disputat de Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești (ultima etapa a sezonului regulat din Liga 2): Silviu Pana, mijlocaș al prahovenilor, a deschis scorul cu o execuție de la jumatatea terenului. Petrolul s-a impus cu 2-1, dar nu a prins loc de play-off (a terminat pe poziția…