Dolarul american e mai puternic. Nu doar in raport cu leul, ci si cu restul economiei mondiale. De ce? Datorita campaniei de vaccinare din SUA care genereaza speranta ca americanii vor prospera din nou. Asadar, dolarul a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni, iar indicii bursieri au evoluat in crestere, […]