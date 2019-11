Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7626 lei/euro, in crestere cu 0,18% fata de valoarea atinsa marti. Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent. Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din 7 mai pana in prezent. Marti, euro…

- CURS BNR 23 octombrie 2019 Moneda Euro iși continua trendul ascendent, comparativ cu moneda naționala. Astfel, miercuri, Banca Naționala a Romaniei a cotat un euro la 4,7600 lei. Destul de aproape...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7273 lei/euro, 4,3195 lei/dolar, 5,1800 lei/lira sterlina, 4,3644 lei/franc elvetian. Dolarul creste si atinge cea mai ridicata valoare din ultimii doi ani si opt luni, in fata leului, iar aurul ajunge la un nou maxim istoric. Euro…

- Gramul de aur s-a scumpit marti cu 1,74 lei (0,82%), pana la o cotatie de 212,9744 lei, de la 211,2342 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record. Cresterea pretului la aur a inceput pe 7 august 2019, cand acesta a fost cotat la 202,1739…

- CURS BNR 28 august. Cresterea pretului aurului a inceput miercuri 7 august 2019, cand a fost cotat la 202,1739 lei, scrie antena3.ro. La 28 august 2018 aurul era cotat la 155,0496 lei/gram, iar la inceputul acestui an, la 169,8613 lei/gram. Citeste si CURS BNR. Euro a depasit pragul de 4,73…

- Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 1,86 (0,89%), pana la o cotatie de 211,5392 lei, de la 209,6761 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei (BNR), fiind din nou o valoare record.

- CURS BNR 28 august. Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 1,86 (0,89%), pana la o cotatie de 211,5392 lei, de la 209,6761 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei, fiind din nou o valoare...