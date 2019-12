Euro a crescut in noiembrie cu doi bani In noiembrie s-au accentuat tendintele depreciative ale leului, care s-au manifestat incepand cu septembrie. Dupa atingerea recordului de 4,7808 lei/euro, BNR s-a vazut obligata sa intervina in piata pentru a stopa evolutia descendenta a monedei nationale. Inceputul saptamanii a fost unul calm, cu o medie de 4,7722 lei, dar de marti euro a urcat zilnic dupa inchiderea pietei locale peste pragul de 4,8 lei, ceea ce a facut ca BNR sa treaca de la pozitia „cu arma la picior” la cea de aparare. Ultima sedinta din noiembrie a adus un curs de 4,7781 lei, mai mare cu circa doi bani comparativ cu sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

