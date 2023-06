Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile de duminica din etapa a doua a fazei grupelor de la Campionatul European de Fotbal U21 au furnizat un nou rezultat supriza și au confirmat a treia echip calificata in sferturi, dupa ce Anglia U21 a invins Israel U21.

- Prima runda a grupelor Campionatului European de fotbal Under 21 s-a terminat joi cu victoria Franței in meciul favoritelor cu Italia. Anglia s-a impus in duelul cu Cehia, in timp ce Germania, in superioritate numerica, nu a reușit sa invinga Israelul.

- Cel mai mare exercițiu aerian din istoria NATO are loc in Germania, Cehia si Țarile Baltice. La demonstratia de forta participa 220 de avioane, printre acestea, si o aeronava romaneasca Spartan.

- Republica Moldova a reușit un rezultat istoric in preliminariile EURO 2024. Nationala de peste Prut a reusit o victorie neasteptata in fata Poloniei, cu scorul de 3-2 (0-2), marti seara, la Chisinau. Rezultatul este cu atat mai surprinzator cu cat formația pregatita de Fernando Santos l-a avut pe…

- Tarile si parlamentarii Uniunii Europene se pregatesc sa negocieze regulamentul Euro 7, care din 2025 ar inaspri limitele de emisie ale vehiculelor pentru poluanti, inclusiv oxizi de azot si monoxid de carbon. Intr-o lucrare comuna, trimisa altor membri ai UE si vazuta de Reuters, cele opt tari au declarat…

- Echipa naționala de fotbal masculin Under 20 va participa pentru al treilea sezon consecutiv in Elite League U20, competiție ce reunește 8 selecționate de pe continent: Romania, Cehia, Germania, Italia, Polonia, Norvegia, Anglia și Portugalia.Pana la finalul anului, tricolorii U20 vor mai disputa…

- Candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, a promis luni victoria taberei sale in turul al doilea al scrutinului (28 mai), perspectiva care pare sa se concretizeze in acest moment, transmite AFP.

- Selectionata Statelor Unite a devenit campioana mondiala la hochei pe gheata feminin dupa ce a invins in finala reprezentativa Canadei cu 6-3. Statele Unite, a caror ultima victorie la un Campionat Mondial data din 2019, au marcat prin Hilary Knight, autoarea unei triple, Abbey Murphy, Caroline Harvey…