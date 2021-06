Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Austriei, Franco Foda, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa online desfasurata la Arena Nationala din Bucuresti, ca printr-o victorie in fata Macedoniei de Nord, duminica, in Grupa C a EURO 2020, formatia sa poate scrie istorie castigand primul…

- Jandarmii si politistii bucuresteni le-au transmis administratorilor restaurantelor si barurilor din Centrul vechi sa aiba in vedere normele de protectie sanitara, in cadrul unei activitati de informare derulate in aceasta zona, sambata, in contextul desfasurarii turneului final al Campionatului…

- Strazile din centrul Bucureștiului nu vor mai fi pietonale in weekend-ul 12 – 13 iunie. In acest sfarșit de saptamana incepe Campionatul European de Fotbal – UEFA 2020. „Duminica, 13 iunie, are loc la Bucuresti primul meci din cadrul Campionatului European de Fotbal – UEFA 2020. Avand in vedere faptul…

- ”Se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri), fara a se limita la acestea, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, cu un numar de participanti de maximum 200 de persoane in interior si cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare…

- Șoferii din București se pot bucura. Traficul nu va fi restricționat la finalul saptamanii curente, potrivit ultimelor informații anunțate de Primaria Municipiului București. Decizia a fost luata de autoritațile locale pe fondul debutului Campionatului European de Fotbal – UEFA 2020. Proiectul „Strazi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a solicitat prefectilor, luni, sa asigure pentru perioada urmatoare o prezenta "activa" a fortelor de ordine publica in teren, avand in vedere relaxarea masurilor de protectie sanitara. "Mesajul meu catre angajatii MAI este sa fie extrem de atenti.…

- Peste 30 de tineri care sarbatoreau un majorat in aer liber, in Targoviste, a fost oprit de jandarmii din Dambovita, dupa ce locatarii s-au plans de galagia creata in spatele unor blocuri din zona centrala a orasului. Tinerii, cu varste cuprinse intre 17 si 18 ani, au fost sanctionati contraventional…

- Mai multi jandarmi de la Directie de Jandarmerie a Municipiului Bucuresti se afla vineri dimineata la metrou, unde are loc un protest spontan an sindicalistilor. Purtatorul de cuvant al DGJMB a precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca deocamdata doar se asigura ordinea la eveniment, fara sa fie aplicate…