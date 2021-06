Stiri pe aceeasi tema

- EURO 2020 continua duminica, 20 iunie, cu doua partide. Meciurile Italia – Tara Galilor și Elvetia – Turcia se vor disputa la Roma, respectiv Baku, de la ora 19:00 și vor conta pentru etapa a treia (ultima) a Grupei A de la Campionatul European. EURO 2020 este gazduit de 11 orase de pe continent, printre…

- Italia a invins Turcia, scor 3-0 (0-0), vineri seara, pe Stadio Olimpico din Roma, in meciul inaugural al competitiei, iar fanii Squadrei Azzurra au declanșat fiesta,relateaza Gazeta Sporturilor. Italia, campioana continentala in 1968 si finalista in 2000 si 2012, a dominat autoritar partida. Trupa…

- Franta „este o nationala completa” si marea favorita la castigarea EURO 2020, turneu care va incepe vineri, a declarat, pentru Il Giornale, Michel Platini, fostul mare fotbalist al reprezentativei cocosului galic. „Este o nationala completa in toate compartimentele. Opt atacanti de asemenea nivel la…

- Turneul final al EURO 2020 la fotbal, care va fi gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti, va debuta pe 11 iunie si se va incheia pe 11 iulie, informeaza AGERPRES . Meciul de deschidere va fi cel dintre Italia si Turca, pe 11 iunie, pe Stadio Olimpico din Roma. Finala va avea loc…

- Campionatul European de fotbal 2020 este gata sa inceapa. Marele eveniment, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in perioada 11 iunie – 11 iulie 2021. Cele 11 orașe-gazda ale turneului sunt: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga…

- EURO 2020, ediția care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, incepe pe 11 iunie și se termina peste o luna, in 11 orașe gazda: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda),…

- „Prezenta suporterilor este vitala pentru sport in general. Vom avea 12.300 de spectatori. Federatia Romana de Fotbal a facut o propunere catre Ministerul Sanatatii sa ducem aceasta capacitate la 50% din stadion. Urmeaza ca pana pe data de 28 aprilie sa instiintam UEFA de decizia pe care am luat-o.…

- Orașele Bilbao si Dublin nu au putut garanta prezenta fanilor, fie si limitata, la turneul final Euro 2020, programat in aceasta vara, intre 11 iunie si 11 iulie. Astfel, meciurile care erau planificate la Bilbao se vor disputa la Sevilla, in timp ce Sankt Petersburg va prelua o parte din partidele…