EURO 2020: Italia, in finala! A invins Spania la loviturile de departajare

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020 dupa ce a invins reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in prima semifinala, in care scorul a fost egal dupa 120 de minute, 1-1 (0-0, 1-1).

- Meciul va fi arbitrat de germanul Felix Brych, ajutat de conationalii sai Mark Borsch si Stefan Lupp, arbitri asistenti, iar rezerva va fi rusul Serghei Karasev. Ca arbitri VAR au fost delegati germanii Marco Fritz, Christian Dingert, Christian Gittelmann si Bastian Dankert. Cealalta semifinala, Anglia…

- Germanul Felix Brych va conduce la centru partida Italia – Spania, programata marti, 6 iulie, pe Stadionul Wembley din Londra, la ora 22.00, in semifinalele Campionatului European de fotbal. Brych va fi ajutat de conationalii sai Mark Borsch si Stefan Lupp, arbitri asistenti, iar rezerva va…

- Danemarca a invins Cehia, 2-1, și s-a calificat in semifinalele EURO 2020, unde va da peste Anglia, chiar la Londra. Danemarca merge in semifinala de pe 7 iulie, de la Londra. Adversara ii va fi Anglia.Cealalta semifinala de la Euro 2020 este Italia - Spania, programata pe 6 iulie, la Londra. Danezii…

- Danemarca, una dintre figurile frumoase de la EURO 2020, s-a calificat in semifinale, acolo unde va da peste Anglia. „Poate fi surpriza turneului”, crede Victor Pițurca, in timp ce Basarab Panduru lauda stilul nordicilor. Danemarca va fi prezenta in semifinala de pe 7 iulie, de la Londra. Adversara…

- Peter Schmeichel, (57 de ani), fost portar la Manchester United și naționala Danemarcei, lauda reacția pe care selecționata lui Kasper Hjulmand a avut-o la EURO 2020 dupa situația ingrozitoare prin care a trecut Christian Eriksen in meciul cu Finlanda (0-1). Danemarca va fi prezenta in semifinala de…

- Mai mulți cercetatori în matematica de la reputate universitați europene au ajuns, în urma mai multor calcule, la o concluzie în ceea ce privește favorita la câștigarea Euro 2020.Cercetatori în matematica de la universitatile din Gent (Belgia), Innsbruck (Austria),…

- Campionatul European de fotbal 2020 se va desfașura in aceasta vara, in perioada 11 iunie- 11 iulie 2021, dupa ce a fost aminat in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. Cind incep meciurile EURO 2020 Cele 11 orase gazda ale EURO 2020 sint Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca),…