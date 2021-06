EURO 2020 | Belgia – Portugalia 1-0. Deținătoarea trofeului, eliminată de la Campionatul European Reprezentativa Belgiei s-a calificat, duminica seara, in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal. In optimile competiției, Belgia a trecut de detinatoarea trofeului, Portugalia, scor 1-0, pe stadionul La Cartuja din Sevilla. Portugalia a inceput meciul tare, iar Jota și Cristiano Ronaldo au avut primele ocazii de gol. Belgia a deschis insa scorul. Fratele mai mic din familia Hazard, Thorgan, l-a invins pe Rui Patricio, cu un șut din afara careului. ???????????????????? Who'll come out on top in midfield? #EURO2020 pic.twitter.com/BFvlz54Erq — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

