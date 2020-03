Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aparut in public duminica, dupa trei saptamani de absenta, vizitand mausoleul din Phenian unde se afla corpurile imbalsamate ale tatalui si bunicului sai, potrivit presei oficiale de la Phenian, citata de DPA. Kim Jong Un a facut vizita la mausoleu in ziua in care…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat ca Biroului Executiv al PNL l-a votat, in ședința de luni, sa fie șeful de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acest. "Biroul Executiv al PNL m-a votat in calitate de șef de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acesta”,…

- Dan Barna, a dezvaluit duminica, la Digi24, faptul ca premierul interimar Ludovic Orban a respins ideea intrarii USR la guvernare, in cazul in care nu vor avea loc alegeri anticipate. ”In discuția de vineri, premierul Ludovic Orban a declinat disponibilitatea noastra, aceasta oferta. O sa vedem și in…

- Liderul liberal a lansat un atac virulent la adresa parlamentarilor social-democrati in momentul in care a luat cuvantul in Parlament. "Vreti, nu vreti, sunteti parlamentari nascuti din pixul lui Dragnea si nu veti scapa de stigmatul acesta toata viata voasta. Trei ani de zile l-ati slugarit,…

- Implementarea reformei justiției in Republica Moldova este prioritatea numarul unu a Guvernului condus de Ion Chicu. Subiectul a fost discutat in cadrul unei intrevederi, la Strasbourg, cu Gianni Buquicchio, Președintele Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept. In cadru intevederii, Ion Chicu…

- Premierul britanic Boris Johnson le-a mulțumit tuturor celor care au votat in cadrul alegerilor parlamentare care au adus o victorie detașata partidului sau. Dupa acest scrutin, el are condițiile necesare pentru a-și indeplini promisiunea de a scoate Marea Britanie din UE pana la 31 ianuarie 2020. „Multumesc…

- Premierul britanic Boris Johnson, al carui partid a castigat detasat alegerile parlamentare conform exit-poll-urilor, a multumit tuturor celor au votat, carr au fost voluntari in campanie concluzia sa fiind: ”Traim in cea mai mare democratie din lume”.

