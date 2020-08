EUobserver: Cum se încurcă Europa în marele conflict din Orientul Mijlociu &"E foarte periculos. Nu e clar încotro ne îndreptam&", scria colonelul Mustafa Kemal, cunoscut ulterior drept Atatürk, adica parintele Turciei, într-o scrisoare din vara lui 1914.



Germania tocmai invadase Belgia, iar Imperiul Otoman, care încheiase alianța cu Germania, avea sa se trezeasca un pic mai târziu implicat într-un razboi mondial.



Atatürk avea dreptate. Primul Razboi Mondial a pus capat Imperiului Otoman, vechi de 600 de ani.



Astazi Turcia pare a se îndrepta iarași catre un razboi cu Europa. Grecia vorbește limba… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

