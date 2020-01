Stiri pe aceeasi tema

- Fostul viceprimar al comunei Peștișani candideaza din nou la primarie, de data aceasta, din partea Partidului Național Liberal. Anunțul candidaturii lui Ilie Fuiorea la primarie din partea PNL a produs nemulțumiri in organizația Peștișani. Președintele și vicepreședintele liberalilor,…

- Duminica, 12 ianuarie, la sediul PMP Argeș a avut loc o conferința de presa. Alaturi de președintele Catalin Bulf a fost prezent și liderul PMP, Eugen Tomac. ”Pentru PMP, campania pentru alegerile locale incepe din luna ianuarie. Și astazi va avea loc la Pitești o intalnire regionala cu președinții…

- Lidera PAS, Maia Sandu, se arata nemulțumita de rezultatele alegerilor locale și crede ca daca formațiunea sa ar fi participat separat in cadrul scrutinului, fara Platforma DA, situația ar fi fost mai buna. Mai mult decat atat, ea nu exclude o coaliție și cu PD, in urma alegerilor parlamentare. Declarațiile…

- Consiliul Executiv National al Partidului Miscarea Populara a decis ca organizatiile formatiunii politice sa desemneze pana pe 15 ianuarie candidatii pentru alegerile locale, a anuntat presedintele PMP, Eugen Tomac. "Am stabilit un calendar foarte bine pregatit, pe zile, pe saptamani,…

- Partidul Miscarea Populara "nu are alt drum decat cel al aliantelor" cu PNL si USR, in perspectiva alegerilor locale, a declarat vineri, la Sinaia, europarlamentarul formatiunii Traian Basescu. "Pana la...

- Obiectivul PMP este sa obtina un scor de peste 10% la alegerile locale, iar presedintii de filiale "care nu inteleg ca politica se face pe voturi" vor fi demisi, a anuntat vineri presedintele formatiunii, Eugen Tomac, potrivit Agerpres."Urmeaza o perioada incarcata, abia s-a incheiat o campanie…