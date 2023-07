Eurodeputatul Eugen Tomac a declarat ca Romania nu are perspective realiste sa adere la Spațiul Schengen in acest an. Acesta a subliniat ca blocajul generat de Austria nu ne ofera perspective foarte serioase in 2023. nu are perspective realiste sa adere la Spațiul Schengen in acest an, a declarat la RFI eurodeputatul Eugen Tomac. „Daca PE ar interveni in procesul pe care l-am deschis la CJUE, sunt convins ca in prima jumatate a anului viitor, exista toate premisele ca acest lucru sa se intample. Este un semnal politic pozitiv, insa trebuie sa ne gandim la tot contextul. Faptul ca in timpul președinției…