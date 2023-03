Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat ca a fost depusa la Parlament o cerere de revocare a intregii conduceri a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), dupa retragerea autorizației de funcționare a societații Euroins, considerand ca este vorba despre „o noua teapa pe piata de asigurari”…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat ca a fost depusa la Parlament o cerere de revocare a intregii conduceri a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), dupa retragerea autorizației de funcționare a societații Euroins, considerand ca este vorba despre „o noua teapa pe piata de asigurari”…

- ”Tepele marca Bancorex au revenit in Romania. Dupa insolventa Euroins, conducerea Autoritatii de Supraveghere Fiscala (ASF) trebuie demisa, iar institutia trebuie reorganizata din temelii. Sub ochiul vigilent al actualei conduceri ASF, venita pe filiera PSD, se dau tunuri care aduc aminte de Bancorexul…

- Dupa insolventa Euroins, conducerea Autoritatii de Supraveghere Fiscala (ASF) trebuie demisa, iar institutia trebuie reorganizata din temelii, declara europarlamentarul PMP Eugen Tomac. El afirma ca se impune reorganizarea institutiei – „poate temporar atributiile sa fie preluate de BNR”.Tomac puncteaza…

- Fostul premier Florin Citu afirma joi ca plafonarea preturilor pentru politele de asigurare este cea mai proasta solutie dintre toate solutiile posibile! Mai bine inchidem tot si ne cumparam asigurari din Bulgaria, spune senatorul PNL, el atragand atentia ca Romania va avea inca un dosar de infringement…

- ”Plafonarea preturilor pentru politele de asigurare este CEA MAI PROASTA solutie dintre toate solutiile posibile! Mai bine inchidem tot si ne cumparam asigurari din Bulgaria. Mai mult, Romania va avea inca un dosar de infringement de la CE si vom ajunge la 111 dosare”, spune senatorul. ”Voi vota impotriva…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Parlament, ca e convins ca ASF și Guvernul vor acționa ferm, ”cum au acționat și la celalalt caz, City Insurance” și ca e posibil sa stabilizeze prețurile RCA, dupa declararea unui faliment din piața. Declarația de la Parlament vine dupa ce ASF a incheiat…

- Din punctul de vedere al sursei capitalului investitorilor, pentru prima data in istoria pietei moderne, cea mai pare pondere au avut-o in 2022 investitorii romani, cu 52% din total, fiind urmati de cei din Africa de Sud (20%), Austria (10%) si Belgia (8,5%), potrivit analizei JLL Romania. In 2022,…