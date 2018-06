Eugen Tomac, despre modificările la Codul penal: Asistăm la lunea neagră în Parlament "Zi fierbinte azi in Parlament. Dar mai fierbinte este acest dosar pe care l-am primit. Este halucinant ce se intampla la aceasta ora pentru ca asistam practic la o noua zi neagra in Parlament, putem sa o numim 'lunea neagra', pentru ca in urma cu cateva clipe am primit acest document cu modificarea Codului de procedura penala. Noi suntem invitati in cateva clipe sa ne pronuntam printr-un vot pe o lege extrem de importanta, care vizeaza destinul multor cetateni din Romania. Credem ca toata aceasta graba este extrem de periculoasa, tocmai de aceea tragem un semnal de alarma si cerem ca lucrurile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

