Eugen Teodorovici: Îmi doresc ca, peste încă un an, să pot vedea o naţiune română schimbată în bine "Imi doresc ca, peste inca un an, sa pot vedea o natiune romana schimbata in bine, imi doresc sincer ca cei care si-au lasat acasa copiii plecand sa-si caute un rost pe alte meleaguri, sa poata gasi, in anul ce va veni, motivatia reintoarcerii acasa, imi doresc ca Romania sa nu mai fie egala celorlalte state europene doar cand vorbim de obligatii si vreau sa cred ca noul an care, pentru mine, incepe azi, sa fie un an al reconcilierii nationale adevarate. Imi place sa cred ca nu mai e mult pana ce natiunea romana va constientiza ca Romania de maine nu poate exista fara morala, fara credinta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

