- Fostul ministru de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici a anunțat, luni seara, la Aleph News, ca va candida la alegerile prezidențiale din 2024: „Nu e o aroganța și o lipsa de modestie, e un crez puternic”, a spus Teodorovici.

- „De 48 de ore de cand am intrat in posesia contractului de privatizare descopar mizerie dupa mizerie. Incerc sa fiu calma, insa amaraciunea care ma incearca dupa ce am citit și am pus cap la cap niște lucruri. Acest contract nu a fost semnat nici de ministrul Economiei, nici de ministrul Privatizarii…

- Eugen Teodorovici spune ca ordonanța data de Guvern privind taxa de solidaritate este de competența DNA. Fostul ministru de Finanțe susține ca politicienii aflați la putere au acționat impotriva intereselor statului. Reacția vine dupa ce compania austriaca OMV, cea mai mare companie de energie din sud-estul…

- Eugen Orlando Teodorovici, unul dintre miniștrii garantați și susținuți de Ponta și Dragnea, este disperat sa revina in politica pe cai mari. In ultima perioada, Eugen Teodorovici este mai tot timpul pe sticla televizoarelor dandu-și cu parerea de totul sau despre nimic. Prezența acestuia nu este deloc…

- Din 2023, bacșișul va fi legiferat și fiscalizat. Operatorii economici vor avea obligatia de a le da clienților nota de plata, inaintea emiterii bonului fiscal, iar clienții trebuie sa aleaga nivelul bacsisului oferit, care poate varia intre 0% si 15% din valoarea consumatiei, a informat news.ro.Camera…

- Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru de Finanțe, a explicat sambata, in emisiunea News Magazine de la Antena 3 CNN, de ce reforma pensiilor este o pacaleala si cum s-ar putea opri valul de pensionari pentru a beneficia de venituri de lux pe legea actuala. Doar in ultima perioada au ieșit la pensie…

- Se pare ca a venit și acest moment. Ciubucul urmeaza sa fie impozitat cu 10%, dupa ce, in 2019, o lege care a fost depusa de Eugen Teodorovici, fostul ministrul de Finanțe a fost adoptata in Comisia de buget-finanțe. Legea va intrat in Camera Deputaților, fiind și camera decizionala. Cum va funcționa…