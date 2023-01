Stiri pe aceeasi tema

- Franța a adoptat luni reforme pensiilor, care prevede creșterea varstei de pensionare și modificarea modalitații de calcul a pensiei, in ciuda amplelor proteste și a revendicarilor sindicatelor.

- ”Eu as mai avea rabdare cu pensiile speciale, pentru ca, totusi, avem de validat un jalon in relatia cu Comisia si cele trei conditii mari care sunt cu referire la pensiile speciale si ma refer aici la sustenabilitate, la trecerea lor in normalitate si la impozitarea celor care depasesc o anumita valoare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca proiectul privind pensiile speciale va fi finalizat in cateva zile si inaintat Guvernului, informeaza AGERPRES . „Vor fi respectate prevederile Curtii Constitutionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, in rest suntem pe ultimele discutii si proiectul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca proiectul privind pensiile speciale va fi finalizat in cateva zile si inaintat Guvernului, conform Agerpres.roVor fi respectate prevederile Curtii Constitutionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, in rest suntem pe ultimele discutii si proiectul…

- Premierul Nicolae Ciuca a reiterat vineri ca a pledat in intalnirile avute la Bruxelles pentru ca plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii sa poata fi inlocuit cu un indicator de disciplina financiara prevazut in PNRR.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca a discutat la Bruxelles despre pensiile speciale și reforma acestora din PNRR, inclusiv pe marginea raportului Bancii Mondiale, in care se menționeaza ca pensiile militare sunt pensii de serviciu. Acesta a amintit ca…

- Taierea pensiilor speciale ale foștilor parlamentari pare un subiect inchis pentru Coaliție! Parcursul legislativ al proiectului depus de USR, prin care ar urma sa fie taiate aceste pensii, este blocat de majoritatea parlamentara de jumatate de an. Social-democrații și liberalii au refuzat sa trimita…

- Disproporție intre pensiile speciale și cele normale: Cat va primi in plus un „special” de la 1 ianuarie 2023 Disproporție intre pensiile speciale și cele normale: Cat va primi in plus un „special” de la 1 ianuarie 2023 Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, cand vor fi indexate toate veniturile pensionarilor,…