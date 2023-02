Eu, „marginalul” şi „odiosul” C. Tănase, AIE-2 şi ruşii Rusia, maica duioasa si grijulie Ma bucur ca in Basarabia exista doar doi marginali care scriu „articole odioase” – C. Tanase si N. Dabija. Va imaginati ce catastrofa s-ar intampla, daca de acestia ar fi mai multi?! Azi, dupa venirea la putere a AIE-2, R. Moldova este o tara-minune. Sub cerul ei pasnic, cu miros de infinit si eternitate, isi traieste fericit idila unui destin implinit un popor care nu are de ce fi suparat pe istorie si pe conducatorii lui. Conducatorii acestui popor nu sunt marginali si odiosi, nici televiziunile nu sunt odioase, neodioase sunt si structurile statului si chiar… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

