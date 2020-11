Stiri pe aceeasi tema

- Etiopia pare sa se apropie cu pași rapizi de un razboi civil, premierul Abiy Ahmed, un laureat al premiului Nobel pentru pace, anunțând luni o operațiune militara „finala” împotriva guvernului regiunii Tigray din nordul țarii, transmite BBC.Luptele dintre forțele guvernamentale…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a decretat joi un lockdown pentru intreaga tara pana la sfarsitul lunii noiembrie in fata avansului necontrolat al celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, in acord cu seria de restrictii adoptate in restul Europei, relateaza EFE. Dupa doua zile de la intrarea…

- Masurile includ interzicerea intalnirilor publice cu mai mult de doua persoane care nu fac parte din aceeași familie. Premierul Mark Rutte a declarat ca Guvernul recomanda cu taria ca oamenii sa nu calatoreasca in strainatate pentru vacanțe, pana la jumatatea lunii ianurie. Citește și: ALEGERI…

- "In cazul unui numar semnificativ de persoane, acest virus provoaca o serie de efecte grave pe termen lung", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la Geneva. Specialistul a mai spus ca efectele pot afecta pe oricine, atat tineri, cat si varstnici, indiferent daca…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca se aștepta la o creștere a numarului de cazuri Covid-19, dar nu atat de mare. Arafat a declarat ca cea mai importanta masura ramane masca și distanțarea sociala și le cere romanilor sa fie mult mai atenți in perioada urmatoare. „Unele țari iau masuri mult mai dure…

- Motivele demisiei nu au fost precizate imediat. Ministerul chinez de Externe, care acuza tweetul lui Pompeo, a anuntat ca nu a fost informat cuprivire la aceasta demisie. Seful diplomatiei americane ii multumeste ambasadorului si apreciaza, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca Terry Branstad a ”contribuit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti, la Alexandria, ca deciziile referitoare la urmatoarele etape ale majorarii pensiilor vor fi luate in functie de evolutia economiei. "Incepand de astazi, cresc pensiile. Guvernul a decis cresterea punctului de pensie si, incepand cu luna septembrie, se platesc…

- Ungaria isi va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita cresterea numarului infectarilor cu noul coronavirus, iar ungurii care se intorc in tara din strainatate vor trebui sa intre in carantina la domiciliu, a anuntat vineri seful de cabinet al premierului Viktor Orban,…