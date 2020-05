Eticheta întâlnirilor online de business. Cum ne îmbrăcăm și ce reguli trebuie să respectăm Meetinguri, videocalluri ori ședințe, indiferent cum le-ai spune, intalnirile online au devenit rutina zilnica pentru mulți dintre noi, in criza COVID. Și mulți dintre noi sunt tentați sa le abordeze mai relaxat decat intalnirile fața in fața, influențați de mediul in care lucreaza acum: propria casa. Un lucru nu tocmai indicat, spune specialistul. Andreea Ștefanescu, experta in eticheta, ne-a explicat sa nu trebuie sa uitam de regulile de politețe, chiar daca traim vremuri speciale, și ne-a dezvaluit cum ar trebui sa ne comportam, imbracam și pregatim pentru intalnirile de lucru care au loc acum… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

