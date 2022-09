Stiri pe aceeasi tema

- Direcția generala educație, tineret și sport Chișinau solicita autoritaților centrale majorarea sumei pentru alimentația copiilor din gradinițe. Șeful adjunct al Direcției, Andrei Pavaloi, a menționat ca suma de 34,50 de lei, prevazuta pentru alimentația zilnica a copiilor din gradinițe, nu asigura…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca exista interes pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Directiei de Mediu, in conditiile in care s-au inscris 46 de candidati, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Numarul de turiști care sosesc in Istanbul a crescut de doua ori fața de anul trecut, revenind dupa o scadere cauzata de COVID. Sosirile strainilor in cel mai mare oraș al Turciei – și al treilea ca marime din Orientul Mijlociu – au depașit nivelurile de dinainte de pandemie, fiind o revenire foarte…

- Recipisa pe care a incercat s-o inghita in timpul perchezitiilor Petru Merineanu, cumnatul lui Igor Dodon, prevedea procurarea a trei imobile si a unei statii cu tot cu ambarcatiuni, in suma totala de 700.000 de mii de euro in satul Molovata, raionul Dubasari. Procurorii considera ca bunurile au fost…

- Guvernul Nicolae Ciuca a elaborat un proiect de OUG pentru modificarea Codului Fiscal, actul normativ conținand modificari ale nivelului accizei pentru tutun și bauturi alcoolice de la 1 august 2022. Actul normativ consultat de ȘTIRIPESURSE.RO urmeaza sa ajunga pe masa Executivului, pentru adoptare.…

- Aproape 18.000 de hectare de culturi agricole sunt afectate de seceta in judetul Iasi și deocamdata sunt facute raportari din o treime din comunele judetului, transmite News.ro Prefectul de Iasi, Bogdan Cojocaru, a declarat luni ca activitatea de inventariere a culturilor afectate de seceta continua,…

- Sambata, trupele rusești și-au intețit atacurile de artilerie in estul Ucrainei, in timp ce forțele de aparare se așteapta la ceea ce, in opinia oficialilor ucraineni, ar fi o noua ofensiva indreptata asupra acestui oraș aproape pustiu, unde separatișii au facilitat izbucnireaa unei revolte susținute…

- Un barbat de 40 de ani din comuna Balesti a murit vineri inecat intr-o piscina, in municipiul Targu-Jiu, a anuntat IPJ Gorj.