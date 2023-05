Stiri pe aceeasi tema

- Genoa – Bari 4-3 și Palermo – Brescia 2-2, partidele din ultima etapa a sezonului de Serie B, au fost exclusiv in AntenaPLAY și in format live video, pe AS.ro. Trupa lui Ionuț Nedelcearu a ratat dramatic barajul, dupa ce a condus cu 2-0 Brescia. In doar 3 minute Brescia a marcat doua goluri si […] The…

- In urma rezultatelor din ultima etapa a sezonului de Serie B, Dennis Man, Valentin Mihaila se bucura, iar trioul roman de la Pisa și Ionuț Nedelcearu (Palermo) au ramas cu un gust amar. Pisa, la care sunt legitimați romanii Adrian Rus, Marius Marin și Olimpiu Moruțan, avea nevoie de victorie, cu Spal,…

- Parma a fost depunctata in Serie B! Totul s-a intamplat ca urmare a unei greseli uluitoare comise de conducatorii clubului. Acestia ar fi platit tarziu impozitul pe luna februarie, si ca urmarea trupei lui Valentin Mihaila si Dennis Man i se va scadea un punct in clasament. Parma lupta pentur o pozitie…

- Aflata pe locurile care duc in play-off-ul pentru promovarea in Serie A, Parma a fost depunctata. Echipa lui Valentin Mihaila și Dennis Man a pierdut un punct. Presa din Italia scrie ca Parma, locul 6, cu 51 de puncte, a fost sancționata cu pierderea unui punct. Conducerea clubului a platit cu intarizere…

- Adrian Benedyczak a marcat un gol spectaculos in Parma – Modena 1-1. Colegul lui Dennis Man si Valentin Mihaila a inscris cu un voleu de efect. Meciul a fost LIVE exclusiv in AntenaPLAY. In varsta de 22 de ani, varful polonez al lui Parma a impresionat in Parma – Modena 1-1. Adrian Benedyczak, gol spectaculos…

- Cei doi romani de la Parma, Dennis Man și Valentin Mihaila, trec printr-o perioada nefasta in Serie B. Fostul FCSB-ist a jucat numai o repriza, dupa pauza, iar ex-olteanul are acum probleme și cu o apendicita. Parma a ieșit din zona de play-off, dupa eșecul de la Como (0-2), picand pe locul 9. Sambata,…

- Nebunie totala in Palermo – Modena 5-2. Echipa lui Ionut Nedelcearu a avut o revenire incredibila si a reusit sa marcheze de 4 ori in a doua repriza. Dupa inceputul de meci de cosmar, Ionut Nedelcearu a avut o prestatie sigura in a doua repriza. La pauza, Modena o conducea pe Palermo cu 2-1. Echipa…

- Palermo – Modena 5-2, meciul din etapa a 30-a din Serie B, a fost LIVE EXCLUSIV in AntenaPLAY, si in format LIVE TEXT pe AS.ro. Ionut Nedelcearu a fost titular intr-un ultim meci tare inainte de a ajunge la nationala Romaniei. Fundasul central de 26 de ani este pe lista preliminara a lui Edi Iordanescu.…