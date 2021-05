Stiri pe aceeasi tema

- A doua editie a Maratonului Vaccinarii anti-COVID continua sambata in Bucuresti, la Sala Palatului si Biblioteca Nationala, potrivit Agerpres. Incepand cu ora 11,00, presedintele Comitetului national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID, dr. Valeriu Gheorghita, va vaccina la Sala Palatului.Citește…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, participa, luni, la maratonul de vaccinare care are loc saptamana aceasta la Craiova. Peste 150 de persoane s-au vaccinat pana acum. Dr. Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV, vaccineaza in aceste momente la Craiova. Sunt 8 zile de supermaraton…

- Un numar de 14.302 persoane au fost vaccinate pana duminica, la ora 12.55, in cadrul Maratonului Vaccinarii din Bucuresti, demarat vineri dupa-amiaza la Sala Palatului si Biblioteca Nationala, au transmis organizatorii acestui eveniment „Astfel, un numar de 9.082 persoane au fost vaccinate la Sala Palatului…

- Premierul Florin Citu a ajuns, vineri, 7 mai la Sala Palatului, unde are loc unul dintre maratanele de vaccinare din București. Intr-o scurta declarație, Cițu a spus ca „incepand de azi, in Romania, caz poate unic in Europa, puteți sa va vaccinați fara programare, va alegeți centrul și mergeți sa va…

- Maratonul vaccinarii anti-COVID care se va desfasura la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala din Bucuresti incepe vineri, de la ora 16,00, si se va incheia luni. La acțiune vor participa aproximativ 1.200 de voluntari - medici, asistenti medicali, rezidenti si studenti medicinisti.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat la Digi24 ca maratonul vaccinarii de la Bucuresti, programat pentru week-endul 7-9 mai , va fi organizat impreuna cu evenimente sociale, artistice si culturale, precum concerte in aer liber. Conform lui Valeriu Gheorghița, aceasta masura…

- Pana sambata seara, la ora 20:00, fusesera vaccinate aproape 3.200 de persoane, in cadrul maratonului de la Timisoara.Medicul Valeriu Gheorghita declara ca evenimente similare celui de la Timisoara, unde zilele acestea are loc un maraton al vaccinarii, vor fi organizate si in alte orase, el aratand…