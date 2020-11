Stiri pe aceeasi tema

- Azi sunt programate cinci partide din etapa a 12-a din Liga 2. Patru dintre ele incep la ora 11:00, iar de la 14:30 se joaca CSM Reșița – U Cluj. Vezi AICI programul etapei #12 din Liga 2 Partida Dunarea Calarași – Turris a fost amanata din cauza focarului de coronavirus de la formația din Tr. Magurele…

- Partida FC Viitorul Dinamo, din etapa a zecea a Ligii 1, se joaca duminica, 8 noiembrie. FC Viitorul sustine duminica, 8 noiembrie, meciul din etapa a zecea a Ligii 1, intalnind pe teren propriu Dinamo.Meciul se joaca de la ora 21.00, pe terenul principal al Academiei Hagi, de la Ovidiu.In clasament,…

- Astazi sunt programate primele 7 meciuri din etapa a noua a Ligii 2. Acestea pot fi urmarite incepand cu ora 11:00, liveSCORE pe GSP.ro. Tot astazi era programat meciul dintre Gloria Buzau și Viitorul Pandurii Targu Jiu. Partida a fost anulata deoarece echipa gorjeana a fost declarata focar de Covid-19.Rapid…

- SCM Rm. Valcea joaca astazi, de la ora 19:00, in sala lui Gyor, intr-un meci din runda cu numarul 5 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport, Digi Sport și Look. Gyor - SCM Rm. Valcea » live de la 19:00 Gyor e deținatoarea trofeului…

- Pe 29 octombrie, de la ora 22:00, vor avea loc meciurile: AS Roma - TSKA Sofia si CFR Cluj - Young Boys. In etapa a treia, la 5 noiembrie, AS Roma joaca impotriva CFR Cluj de la ora 19:55, iar Young Boys cu TSKA Sofia, de la ora 22:00. Pe 26 noiembrie este programata etapa a patra a…

- Etapa cu numarul 6 din Liga 2 a debutat ieri, cu partida Rapid - Concordia (4-2), și continua astazi, cu alte 7 meciuri. Acestea vor putea fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. In fiecare etapa din Liga 2, o echipa sta. In aceasta runda, a venit randul celor de la CSM Slatina. Viitorul Tg. ...

- Echipele din Liga 2 iși continua lupta pentru promovarea in Liga 1, azi fiind programate 8 partide din etapa a 5-a. Primele 6 vor incepe la ora 11:00 și vor fi liveSCORE pe GSP.ro. Vezi AICI programul etapei #5 din Liga 2 Vezi AICI clasamentul live din Liga 2 Rapid, echipa de pe locul 2, va juca de…

- LIGA 2. Astazi incepe cea de-a doua etapa din liga secunda a Romaniei. Nu mai puțin de 6 partide sunt programate in cursul zilei, una in care vor juca Rapid, FC U Craiova 1948 sau Farul. Partidele pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. In fiecare etapa a acestui sezon, o echipa va sta, ierarhia…