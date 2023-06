Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul consumului de droguri afecteaza din pacate tot mai mulți copii, iar cei cu masura de protecție speciala nu fac excepție. Drept pentru care Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dambovița a gazduit, pe 17 mai 2023, o intalnire informativa cu reprezentanți ai Centrului…

- In cadrul Centrului de plasament temporar al strainilor din subordinea Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne va fi amenajat un Centru de cazare provizoriu pentru strainii carora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, anunța Grupul Media pentru…

- O minora in varsta de 15 ani, originara din orașul Odesa, este cautata de poliție dupa ce pe 20 aprilie a plecat de la un Centru de plasament și pana in acest moment nu se cunoaște nimic despre ea. Semnalmente: Inalțimea 1,70 m, ochi caprui și par cafeniu. Era imbracata in pulover și fusta lunga. Poliția…

- Vele Mariana, o femeie in varsta de 58 de ani din Seini, a plecat de la un centru pentru varstnici din Beclean in jurul orei 18:00 și nu a revenit. Reprezentanții centrului au transmis polițiștilor ca Vele Mariana, in varsta de 58 de ani, din Seini, județul Maramureș, ar fi plecat voluntar din centru,…

- In perioada 14 aprilie-17 aprilie 2023, Centrul de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia. Persoanele care doresc sa doneze dunt așteptate dupa sarbatorile pascale, au transmis reprezentanții Centrului. Post-ul Centrul de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia, inchis in perioada sarbatorilor apare prima data…

- Trei centre de zi pentru persoanele cu nevoi speciale vor fi inființate in județul Maramureș, valoarea proiectelor ridicandu-se la suma de 4 milioane lei. ”Trei proiecte, in valoare de 4 milioane lei, din care 1,2 milioane lei sunt asigurați prin Programul de Interes National (PIN), lansat de catre…

- Cateva sute de persoane au semnat deja petiția online inițiata de Ana Dragu – psiholog clinician și coordonator al Centrului „Micul Prinț”. Petiția a fost lansata in cadrul comunitații Declic. Se adreseaza parlamentarilor și autoritaților publice locale, solicitand un sprijin real pentru persoanele…