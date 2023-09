Stiri pe aceeasi tema

- Exista temeri ca pana la 2.000 de persoane au murit in Libia dupa ce furtuna mediteraneeana Daniel a provocat inundatii devastatoare care au maturat cartiere intregi si au distrus case in mai multe orase de coasta din aceasta tara nord-africana, a declarat luni unul dintre liderii libieni citat de Associated…

- Seful guvernului libian l-a suspendat pe ministrul de externe, Najla al-Mangoush, dupa anuntarea unei intrevederi pe care a avut-o saptamana trecuta cu omologul sau israelian, relateaza AFP. Doamna Mangoush este „suspendata provizoriu” si supusa unei „anchete administrative” de catre o comisie prezidata…

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit luni, 10 iulie, cu Regele Charles la Castelul Windsor, iar anterior a avut discuții cu premierul Rishi Sunak la Downing Street 10, informeaza BBC și The Guardian.Joe Biden a ajuns la Castelul Windsor cu elicopterul sau, Marine One, pentru a se intalni cu…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat vineri, 7 iulie, ca președintele Joe Biden și consilierii sai au luat o "decizie unanima" de a trimite Ucrainei muniții cu dispersie, relateaza Sky News, The Guardian și Al Jazeera.Potrivit lui Sullivan, Kievul…

- O orca a fost surprinsa video intr-o competiție de yachturi din Gibraltar, in timp ce ”ghida” una din ambarcațiuni impingand carma acesteia, arata o inregistrare publicata de The Guardian. ”Ajutorul” dat de orca nu a provocat ranirea pasagerilor sau daune ambarcațiunii, au precizat organizatorii concursului…

- Afirmația, facuta pe Telegram, nu a putut fi confirmata independent, noteaza ziarul britanic The Guardian. Evgheni Prigojin a susținut intr-un mesaj audio, preluat de mai multe redacții internaționale, ca Wagner a doborat un elicopter rusesc care a deschis focul asupra convoiului din apropierea orașului…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, spune ca este exclus sa devina șeful Alianței Nord-Atlantice, in contextul in care este luata in calcul o noua prelungire a actualului secretar general Jens Stoltenberg, relateaza The Guardian și France 24.„Nu se va intampla”, a declarat Wallace intr-un…

- Moscova a refuzat ajutorul oferit de ONU oamenilor din zonele afectate de inundatii dupa distrugerea barajului Kahovka, relateaza Reuters. Ruperea barajului la 6 iunie a cauzat inundatii in sudul Ucrainei si in zone sub ocupatie rusa din Herson, distrugand case si culturi. Au murit 52 de oameni. Oficiali…