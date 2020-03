Stiri pe aceeasi tema

In cel mai pesimist scenariu, 214 milioane de americani vor fi infectați cu noul coronavirus, estimeaza Center for Disease Control, agenția pentru prevenirea și controlul bolilor din SUA, transmite New York Times.Intre 160 și 214 milioane de americani ar putea fi infectați cu noul coronavirus…

Pandemia de Covid-19 a provocat moartea a 5.043 de persoane la nivel mondial, majoritatea in China continentala, potrivit unui bilant stabilit de AFP vineri, la ora 11:00 GMT, pe baza unor cifre oficiale.

Ministrul sanatații, Victor Costache, a declarat joi, la inceputul ședinței de guvern ca Romania este pregatita in cazul in care vor fi confirmate cazuri de infecție cu temutul virus din China. Conform protocoalelor, au fost stabilite și spitalele care se vor ocupa de eventualele cazuri de infecție…

Pentru a evita o criza demografica, China si-a relaxat in 2016 politica de limitare a nasterilor (cunoscuta sub numele de 'politica unui singur copil'), permitand cuplurilor sa aiba si doi copii. Insa masura nu a avut efectul scontat.In 2019, rata natalitatii a fost de doar 10,48 nasteri…

Comisiile juridica si de buget ale Camerei Deputatilor au adoptat, marti, raport de respingere in cazul acestui proiect. Raportul suplimentar pe care il vor adopta Comisiile de specialitate va fi supus miercuri votului plenului Camerei Deputatilor, care este for decizional in acest caz.

Cel putin 11 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un individ a intrat cu un vehicul intr-un magazin din statul american Washington, relateaza NBC News, potrivit MEDIAFAX.

Un incendiu a izbucnit, marți, intr-o garsoniera dintr-un bloc din Reghin, județul Mureș. Pompierii au evacuat preventiv 36 de persoane care locuiau in bloc, anunța MEDIAFAX.

Angajații ISU Galați au evacuat, marți dupa-amiaza, 25 de persoane dintr-un loc din oraș, dupa ce pe scara imobilului se simțea miros puternic de gaz, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Galați, pompierii au fost solicitați sa intervina pe Drumul Viilor, la blocul T10, unde se simțea un miros persistent…