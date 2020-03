Esti nascut sau cunosti pe cineva nascut intre 1950 si 1989? Rănile din copilarie, mai importante decat crezi! Da, daca esti nascut intre 1950 si 1989, deci ai varsta cuprinsa intre 31 ani si 70 ani, ai pe Chiron in opozitie cu Uranus la momentul nasterii ! Chiar daca NU esti nascut intre 1950 si 1989, majoritatea oamenilor cu care interactionezi sunt parte din aceasta generatie, deci te influenteaza si pe tine indirect, de asemenea. Ce inseamna acest aspect si de ce este important pentru viata noastra? Ce inseamna acest aspect si de ce este important pentru viata noastra? Chiron in opozitie cu Uranus este un tranzit incredibil de lung. Gandeste-te asa: un tranzit normal (de exemplu Soarele in cuadratura cu Venus) dureaza cateva zile. Tranzitele ce implica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Venus intra in zodia Taur pe data de 5 martie 2020 și va tranzita acest semn zodiacal pana pe data de 3 aprilie 2020, amprentand cum nu se poate mai frumos toate zodiile. Venus este planeta iubirii, a armoniei și a frumuseții și este guvernatoarea zodiilor Taur și Balanța, prin urmare, atunci cand pașește…

- Venus (Berbec) careu Saturn (Capricorn): tensiuni in relații In cursul sau in preajma zilei de 3, Venus din Berbec adera la un aspect tensionat de careu cu Saturn din Capricorn, ceea ce inseamna ca relațiile in care nu exista obiective comune și interes pentru evoluție impreuna ar putea experimenta…

- Venus este planeta iubirii, a relatiilor, a tot ce pretuim la nivel personal. Venus este tot ceea ce este important pentru tine. Chiron este cheia zodiacului. Cand Chiron face orice aspect astral cu o alta planeta, el Chiron este totodata si podul zodiacului pentru ca el leaga planetele…

- Toate planetele sistemului solar sunt in miscare directa, deci nu exista niciun astru care sa ne puna la teste karmice prin miscarea sa retrograda. Din contra, cand un astru e in miscare directa, beneficiem si noi si suntem in miscare spre viitor cu toate panzele sus si motoarele turate ! Dar…

- Sistemul solar este format din Soare impreuna cu intreg sistemul sau planetar. Citește cate planete sunt in sistemul solar și cum se numesc. Informații utile despre planete pe care le vei gasi mai jos:Ce este sistemul solar;Cand s-a format sistemul solar; Cate planete sunt in sistemul solar; Cum se…

- RacVrei nu vrei, in 2020 nu mai ai voie sa fugi de responsabilitate și asumare. Ai nevoie de o relație care sa te intregeasca, sa iți dea un rost și sa te ajute sa construiești ceva. Daca iți place de cineva și inca nu ai ajuns la o discuție serioasa despre statutul vostru, este cazul sa faci…