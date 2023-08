Stiri pe aceeasi tema

- In anumite parți ale lumii, exista cateva persoane selecte care sunt scutite de obligația de a purta pașaport in timpul calatoriilor, indiferent de destinație. Printre aceste persoane privilegiate se numara imparatul Naruhito și imparateasa Masako din Japonia, precum și actualul monarh al Regatului…

- Un baietel, de opt ani, din Bolivia, mare fan Spider-man, a fost la un pas de moarte, dupa ce s-a lasat muscat de un paianjen otravitor sperand ca astfel se va transforma in supererou, informeaza Antena3. Incidentul a avut loc in apropiere de orașul Oruro, in centrul Boliviei. Copilul a gasit paianjenul…

- Un baietel de 8 ani din Bolivia, mare fan Spider-Man, a fost la un pas de moarte, dupa ce s-a lasat muscat de un paianjen periculos din specia Vaduva Neagra. Micuțul voia sa devina supererou. Incidentul a avut loc in apropiere de orașul Oruro, in centrul Boliviei. Copilul a gasit paianjenul otravitor,…

- Multe persoane iși incep ziua cu un pahar cu apa cu lamaie. O parte dintre acestea consuma aceasta bautura incalzita sau cel mult sa fie de la temperatura camerei. Motivul acestui obicei rezida in diverse concepții și mituri ce se invart in jurul acestei bauturi. Dar oare exista aceste beneficii sunt…

- Un schimb de focuri de arma produs luni, 3 iulie, cu puțin inainte de miezul nopții, intr-o parcare din Fort Worth, Texas, s-a soldat cu cel puțin trei morți și mai mulți raniți, potrivit presei care citeaza poliția. Una dintre persoane a fost declarata moarta la fața locului, iar alte doua au murit…

- Motivul pentru care unii oameni se vindeca de boala Lyme, in timp ce alții se confrunta cu simptome cronice timp de luni, ani sau chiar decenii, i-a nedumerit de mult timp pe medici. Noile cercetari ofera indicii cu privire la un marker al sistemului imunitar din sange.

- Prințul de Wales este hotarat sa mearga, impreuna cu copiii sai, in vizita la un centru pentru persoane fara adapost. In timp ce se pregatește sa lanseze un nou proiect, prin care sa ii ajute pe oamenii defavorizați, el ii va aduce, astfel și un omagiu Prințesei Diana.

- Camera Deputaților cumpara sisteme de control antitero, in valoare de peste 3 milioane de lei. Motivul este ca sistemele actuale sunt vechi de peste 15 ani, se strica des și pot procesa un numar mic de persoane fara a se bloca. „Aparatele cu raze X, porțile detectoare și detectoarele portabile de metale…