- NA, BELEA!… Politistii de frontiera din Albita au descoperit ascunse asupra unui barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova, doua permise de conducere false. S-a intamplat pe 26 iunie a.c., in jurul orei 15.45, la Albita, cand s-a prezentat pentru a intra in tara, ca pasager intr-un autovehicul,…

- Medicul Marek Valcu, supranumit „Esteticianul vedetelor”, este in centrul unui nou scandal, dupa ce o pacienta l-a dat in judecata, acuzandu-l ca ar fi efectuat o intervenție in condiții discutabile și ca și-ar fi depașit atribuțiile.

- Zeci de persoane, majoritatea din Bucuresti, urmeaza sa fie audiate intr-un dosar privind utilizarea de documente false pentru obtinerea indemnizatiei de crestere a copilului, prejudiciul fiind de 5,5 milioane de lei. ”La data de 23 mai 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Dupa ce și-au aruncat cuvinte grele una alteia și și-au adus acuzații grave, Bianca Dragușanu a decis sa mute scandalul cu Claudia Patrașcanu in instanța. Astfel, blondina i-a deschis proces fostei soții a lui Gabi Badalau. Printr-o ordonanța președințiala, Bianca Dragușanu cerea Claudiei Patrașcanu…

- Elena Ciftci, una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din Romania, celebra in lumea vedetelor, se afla intr-un scandal uriaș cu soțul ei. Bruneta a cerut un ordin de restricție impotriva barbatului cu care are doi copii. Am aflat de la ce a pornit totul și de ce s-a ajuns aici! Elena Ciftci face…

- Totul ar fi inceput dupa ce fiul bataușului ar fi incercat sa ii fure telefonul din buzunar barbatului de 51 de ani. Cu toții circulau in același autobuz, iar camerele de supraveghere au surprins momentul furtului, inclusiv scandalul care a izbucnit imediat dupa. Tatal copilului de 15 ani, alaturi de…

- La semnarea contractului de finanțare au fost cei din unitatea de implementare a proiectului european, funcționari din cadrul Consiliului Județean, șefii de la Județ dar și consultanți care au ajuns la Botoșani pentru acest eveniment.

- Suspectul principal in scurgerea de documente secrete de la Pentagon este un tanar de 21 de ani care face parte din structura informativa a Garzii Naționale din statul Massachusetts, arma Aviație.