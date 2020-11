Este Ziua mondiala de constientizare a tsunami-urilor. Cauze si semne de aparitie Valul tsunami din limba japoneza: val de port se propaga diferit fata de valul obisnuit. El se inalta spre coasta, capatand aspectul unui mal tesit, maturand in continuare fundul oceanuluiIn fiecare an, incepand din 2016, la data de 5 noiembrie este marcata Ziua mondiala de constientizare a tsunami urilor.Tsunamiul sau valul seismic reprezinta o unda energetica de tip mecanic care se propaga prin apa oceanelor, ca urmare a producerii unor eruptii subacvatice, sau a unor cutremure submarine sau d ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

