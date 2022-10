Este Ziua Mondială a Osteoporozei. Ai grijă de sănătatea oaselor tale! Una din trei femei și unul din cinci barbați din intreaga lume vor suferi o fractura osteoporotica dupa varsta de 50 de ani, atrag atenția specialiștii. Ziua Mondiala a Osteoporozei este marcata anual la 20 octombrie, cu scopul de a crește gradul de conștientizare a populației asupra importanței prevenției, diagnosticarii și tratamentului osteoporozei. Supranumita […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Corina Crețu, prim-vicepreședinte al PRO Romania, in varsta de 55 de ani, a anunțat pe pagina de facebook ca a fost diagnosticata cu cancer la san, in vara acestui an. Prin mesajul sau, Corina Crețu atrage atenția asupra faptului ca sanatatea trebuie sa fie primordiala in preocuparile noastre. Redam…

- MediCOOL este primul show care pune sanatatea pe primul loc. Este o emisiune in care medicul Mihail Pautov, specialist in chirurgie generala la Institutul Fundeni, raspunde la intrebari de natura medicala pentru ca noi sa avem o mai buna viziune despre cum putem avea grija de sanatatea noastra.

- Vrei sa știi care sunt nutrienții oferiți de carnea de pui, vitaminele și beneficiile pentru organism, atunci afla tot ce ai nevoie din urmatoarele informații! Este important sa alegi intotdeauna carnea ingrijita corect și cu grija, precum puii de micro ferma crescuți lent , intr-un mediu cat mai natural…

- In ziua de azi, foarte mulți oameni cu varsta peste 60 de ani sufera de osteoporoza. Aceasta tulburare osoasa metabolica se caracterizeaza prin scaderea progresiva a masei osoase și a calitații oaselor. In timp, asta face ca oasele sa fie fragile și riscul de fracturi sa creasca. Nutriția poate ajuta…

- Desi sanatatea si starea noastra de bine ar trebui sa fie o prioritate in fiecare zi, nu doar cand ajungem in situatii-limita, adevarul este ca toti avem nevoie de ajutor, cel putin din cand in cand, ca sa ne cream obiceiuri sanatoase si ca sa ne mentinem in cea mai buna forma.

- Evenimentul anual Health, Beauty and Lifestyle Awards a revenit in forța la finalul lunii iulie 2022 și a reunit sub același acoperiș Frumusețea, Sanatatea și Grija, ca parți integrante ale starii noastre de bine! Gala, care a avut loc la Royal Palace Ballroom, a celebrat mediul de business romanesc…

- Evenimentul anual Health, Beauty and Lifestyle Awards a revenit in forța la finalul lunii iulie 2022 și a reunit sub același acoperiș Frumusețea, Sanatatea și Grija, ca parți integrante ale starii noastre de bine! Gala, care a avut loc la Royal Palace Ballroom, a celebrat mediul de business romanesc…

- Interventii ISU MM pentru inlaturarea efectelor fenomenelor meteo periculoase, pana la aceasta ora: – Degajare arbore cazut pe carosabil, DJ 182 B (intre loc. Sacalaseni-Coas); – Degajare arbore cazut pe carosabil in orasul Targu Lapus( Pietris) DN 18B; – Degajare arbore cazut pe carosabil in localitatea…