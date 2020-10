Este vremea pentru o curatenie generala a obiectelor de papetarie de la birou? Iata ce trebuie sa faci!

Stiri pe aceeasi tema

- Zi de curațenie generala la Penitenciarul nr. 9 din comuna Pruncul, municipiul Chișinau. Mai mulți deținuți și angajați au efectuat lucrari de salubrizare și amenajare a teritoriului instituției.

- Creste numarul galatenilor care pierd lupta cu viata din cauza complicatiilor pe care noul coronavirus le provoaca si pe fondul unor suferinte preexistente. Astazi, luni, 24 august 2020, s-a inregistrat decesul celui mai tanar pacient din judet, dar și din țara, provocat de noul coronavirus. Este vorba…

- “Elevii din Romania au nevoie de materiale de protecție in cadrul unitații de invațamant, pentru a micșora, pe cat posibil, riscul infectarii cu virusul SARS-COV-2. Guvernul Romaniei are datoria de a asigura aceste materiale de protecție, așa cum și-a asumat in luna aprilie a acestui an”, arata un comunicat…

- Orice punct de lucru, fie el un simplu birou de acasa sau o stație de la locul de munca, are nevoie de un set complet de accesorii pentru birou, compus din capsatoare, tavițe pentru documente, perforatoare, foarfeci, cuttere, clips-uri, agrafe, pioneze sau un suport vertical modern pentru documente…

- Primaria municipiului Targu Mures organizeaza pana in 18 august acțiunea „Curatenia generala”, care consta in transportul gramezilor de deseuri depozitate. In acest sens, proprietarii gospodariilor individuale si asociatiile de proprietari sunt rugați sa-si curete imobilele, terenurile si spatiile verzi…

- Noul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) Nicu Marcu a decis sa faca ordine in instituția care a pierdut mult in putere și credibilitate in ultimii ani. Fostul deputat și vicepreședinte al Curții de Conturi nu doar ca a inceput sa puna la munca o parte a consilierilor angajați…

- La data de 14 aprilie, Primaria Baia Mare a incheiat un contract cu firma SC Business MB EXIM SRL din localitatea Apahida (județul Cluj) pentru servicii de dezinfecție și curațenie generala a mai multor locații din oraș. Mai exact, conform contractului, prestatorul se obliga sa presteze ”servicii de…

Reprezentanții Primariei Turda au anunțat ca Parcul Central din localitate a intrat in curațenie generala.