- Ca sa nu fie pacatoși, turiștii trebuie sa-și țina mintea in frau, sa priveasca numai acolo unde se cuvine și sa mearga la plaja in familie, este sfatul arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, pentru romanii care vor sa mearga in concediu pe litoral.

- IPS Teodosie a precizat ca doar care cei care se duc acolo pentru sanatate nu comit un pacat. In opinia sa, toti cei aflati la mare trebuie sa si tina mintea in frau, sa priveasca numai acolo unde se cuvine.IPS Teodosie a fost intrebat intr o emisiune difuzata de Radio Dobrogea daca "este pacatldquo;…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, susține ca oamenii trebuie sa fie cumpatați, chiar și cand merg in vacanțe. Arhiepiscopului Tomisului i s-a adresat o intrebare cu privire la un subiect controversat pentru oamenii religioși. Unele voci susțin ca nu ar trebui „amestecata” viața spirituala cu mersul…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu a evitat sa dea un raspuns la intrebarea daca masca de protecție va fi obligatorie pe plaja și in apa, in timpul minivacanței de Paște și 1 Mai. ”Cred ca romanii sunt responsabili, ca vom avea anul acesta o sarbatoare a Paștelui și un weekend fara niciun fel de evenimente.…

- IPS Teodosie a explicat la Radio Dobrogea ca este vorba de lacomie atunci cand vorbim de consumul fructelor de mare in perioada postului, scrie Adevarul.ro Teodosie a raspuns unui ascultator care l-a intrebat la postul de radio al Arhiepiscopiei Tomisului daca fructele de mare sunt sau nu de post. „Fructele…