Este România pregătită pentru reducerea emisiilor de CO2 în transportul rutier? Consiliul European a stabilit obiectivul ca UE sa iși reduca emisiile de gaze cu efect de sera cu cel puțin 55% pana in 2030, comparativ cu 1990, și sa devina neutra din punct de vedere climatic pana in 2050. Prin Legea europeana a climei, aceste obiective sunt obligatorii pentru UE și statele sale membre. Astfel, potrivit Asociației Energia Inteligenta, pentru a atinge aceste obiective Romania trebuie sa ia masuri concrete pentru a reduce emisiile și a decarboniza economia. In momentul de fața se pregatesc noi norme și actualizari ale legislației UE pentru ca tranziția verde sa devina realitate.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

