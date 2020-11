Stiri pe aceeasi tema

- Romania: Aproape 40% din cei testați in ultimele 24 de ore, pozitivi #Covid Aproape 40% dintre testele de coronavirus efectuate în România în doar 24 de ore au fost pozitive. Potrivit celor mai recente date furnizate de autoritați, au fost aproximativ 4.000 de cazuri noi…

- Pandemia de COVID-19 atinge cifre alarmante in toata lumea, inclusiv in Romania, in ultimele 24 de ore fiind raportate 4.902 cazuri, dintre care, 804 doar in București. In urma cu puțin timp, cunoscutul medic, Emilian Imbri a transmis un avertisment cu privire la creșterea numarului de cazuri in viitorul…

- 18 judete, peste 100 de noi cazuri de infectare cu Covid19 18 judete, inclusiv Capitala, au raportat în ultimele 24 de ore peste 100 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Din totalul de 4.848, cele mai multe îmblnaviri s-au înregistrat tot în Bucuresti - 650.…

- Managerul Spitalului “Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, atrage atenția ca situația actuala din spitale este critica și ca, daca Romania se va menține și saptamana aceasta la peste 4 000 de cazuri zilnice de imbolnaviri cu coronavirus, medicii vor fi in situația in care vor fi nevoiți sa…

- Stare de alerta. Intrebata in ce sectoare din București avem un nivel de infectare mai mare, dr. Adriana Pistol a declarat ca „aproape in toate sectoarele avem aceeași rata, doar o foarte mica creștere se poate spune, dar mica, in Sectorul 1". Restaurantele, cinematografele, teatrele se inchid…

- Managerul Institutului "Victor Babes" din Bucuresti, Emilian Imbri, avertizeaza ca, in ritmul actual, se poate ajunge la un platou de 2.000 de cazuri pe zi, situatia fiind alarmanta nu doar in Romania, ci si in alte tari europene.

- 201 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate duminica in Bucuresti, dupa ce sambata a fost anuntat un numar record de cazuri in Capitala - 352 cazuri noi. In acest moment, in Capitala totalul persoanelor infectate este de 12.062. Capitala este urmata de judetul Bacau,…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.339 de cazuri noi de COVID-19, din 25.177 de teste efectuate. Alți 47 de romani au murit din cauza infecție cu coronavirus, in timp ce, la terapie intensiva sunt internați 485 de pacienți. Cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Capitala, 114, in scadere fața de…