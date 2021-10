Este oficial! Toți elevii intră în vacanță… prelungită! Președintele Klaus Iohannis a decis: toți elevii, inclusiv cei de clase gimnaziale și liceu, vor intra in vacanța, incepand de luni, 25 octombrie. Mai mult, atat gradinițele, cat și școlile și liceele, vor avea parte de o vacanța prelungita, pe o perioada de 2 saptamani, fara a fi exclusa posibilitatea extinderii acesteia. Vacanța, extinsa pe […] The post Este oficial! Toți elevii intra in vacanța... prelungita! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, dupa discutia cu responsabili din domeniul sanatatii si cu premierul Florin Citu pe tema masurilor de limitare a efectelor pandemiei, ca s-a decis ca toti elevii sa intre in vacanta doua saptamani, de luni, si ca

- VACANȚA de DOUA saptamani, pentru toți elevii din Romania, incepand cu 25 octombrie. „Scolile sunt puternic afectate prin elevi si profesori, care se imbolnavesc” VACANȚA de DOUA saptamani, pentru toți elevii din Romania, incepand cu 25 octombrie. „Scolile sunt puternic afectate prin elevi si profesori,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, dupa ședința avuta la Palatul Cotroceni cu responsabili in gestionarea pandemiei de COVID-19, ca toți elevii vor intra in vacanța pentru doua saptamani, incepand de luni, 25 octombrie 2021. Potrivit președintelui Romaniei, vor intra in vacanța atat elevii…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri seara, dupa intalnirea cu responsabilii in domeniul sanatații, ca, de luni, toți elevii intra in vacanța pentru doua saptamani, iar masca devine obligatorie peste tot. "In mod, normal, de luni ar fi vacanța pentru cei mici. S-a decis ca aceasta…

- Elevii din invațamantul primar, gimnazial și liceal vor intra incepand de luni 25 octombrie, in vacanța. Anunțul a fost facut miercuri seara de administrația prezidențiala, care a anunțat ca vacanța se va intinde pe o perioada de doua saptamani. S-a mai anunțat ca tot incepand de luni, masca va deveni…

- „Școlile sunt puternic afectate. In mod normal, incepand de lunea viitoare, ar fi vacanța pentru cei mici. Am decis azi ca vacanța sa fie valabila pentru toate clasele timp de 2 saptamani – gimnaziu, liceu, generala”, a anunțat președintele.

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației din Romania, a facut un anunț important pentru toți elevii din Romania! Cei mici ar putea intra intr-o vacanța prelungita de o luna, in contextul actual al pandemiei de coronavirus. Iata ce a declarat Sorin Cimpeanu cu privire la vacanța elevilor și la vaccinare impotriva…

- Elevii din ciclul primar ar putea intra, de luni, in vacanța prelungita? Iata intrebarea care se afla in aceste momente pe buzele parinților, in contextul in care miercuri, de la ora 17.30, este programata o intalnire la Palatul Cotroceni pentru stabilirea unor masuri și restricții mai dure. De luni,…