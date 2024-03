Minorii nu mai pot cumpara țigari electronice sau dispozitive de vapat, cu sau fara nicotina. Vanzarea acestora, dar și folosirea lor in spații inchise, precum mijloacele de transport in comun, școli sau locuri de joaca a fost interzisa prin lege. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte […] The post Este oficial: țigarile electronice și dispozitivele de vapat, interzise in unele spații publice inchise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .