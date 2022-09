Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe, unde șeful Companiei de Drumuri a declarat ca asteapta evaluarea specialistilor in domeniu trimisi sa analizeze lucrarea.De asemenea, constructorul ar fi fost cel care a cerut prelungirea lucrarilor pana in 2025, mai spune seful de la Drumuri.Podul suspendat…

- Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe, unde șeful Companiei de Drumuri a declarat ca asteapta evaluarea specialistilor in domeniu trimisi sa analizeze lucrarea.De asemenea, constructorul ar fi fost cel care a cerut prelungirea lucrarilor pana in 2025, mai spune seful de la Drumuri.Podul suspendat…

- Bataie intre liberali pe sefia CNAIR. Liberalii trag sforile pentru a-si impune oamenii la conducerea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, institutie cu un buget de doua miliarde de euro, in locul directorului general Cristian Pistol si al directorului general adjunct Bogdan…

- Podul peste Dunare se apropie de finalizare, segmentele de tablier ridicate fiind aproape complet sudate intre ele. Obiectivul este cea mai scumpa lucrare de infrastructura din ultimii 30 de ani Potrivit celor mai recente imagini realizate de fotograful profesionist Radu Arama, lucrarile la podul suspendat…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila ar putea deveni si o zona de agrement spectaculoasa. Autoritatile vor sa exploateze turistic podul, care va fi cel mai mare din Romania si al treilea din Europa ca dimensiune.

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a publicat, miercuri, noi imagini de pe santierul pasajului Oltenitei – Popesti Leordeni de pe Centura Capitalei. Potrivit sursei citate, acesta este in graficul asumat de catre antreprenor si va fi dat in trafic la finalul…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a publicat in acest weekend noi imagini de pe santierul pasajului Domnesti, urmatorul care ar putea fi deschis pe Centura Capitalei.

- Constructorii Podului suspendat peste Dunare de la Braila, un fel de „Golden Gate” romanesc, spulbera toate predicțiile scepticilor cu privire la șansele de finalizare la termen a lucrarilor de infrastructura rutiera din Romania, pentru ca, deși este cel mai ambițios proiect realizat in Romania dupa…