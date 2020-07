Stiri pe aceeasi tema

- Exista mai multe insinuari atat online cat și in presa scrisa despre eficacitatea uleiului CBD in tratarea diferitelor afecțiuni. Unele persoane susțin ca uleiul CBD este eficient in tratarea convulsiilor, anxietații și inflamației iar altele cred ca uleiul CBD poate gestiona durerea cronica și insomnia.…

- Alimentele și bauturile pe care le consumam sunt esențiale in viața noastra cotidiana. Mai ales inainte de inceperea sezonului estival, suntem tentați sa incercam diverse diete pentru a scapa de cateva kilograme in plus. Este important sa ințelegem ca alimentația ar trebui privita din prisma unui proces…

- Produsele apicole sunt adesea recomandate in curele de vitaminizare, pentru susținerea imunitații, cu precadere in sezonul rece și in perioadele de tranziție intre sezoane. Datorita conținutului bogat de aminoacizi, de vitamine si minerale, polenul crud nu are nevoie neaparat doar de o perioada din…

- Liderii sindicatelor din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj au ajuns sa se certe din cauza pregatirii profesionale pe care o au la baza. Cel putin asta demonstreaza cuvintele grele pe care si le adrese...

- Potrivit numeroaselor studii stiintifice in acest domeniu, caisele si uleiul extras din samburii ei pretiosi pot proteja inima si celelalte organe vitale de numeroase afectiuni iar continutul bogat in nutrienti, vitamine si minerale ofera beneficii si pe alte planuri. Caisele sunt bogate in potasiu,…

- Samburii de masline au multiple beneficii pentru sanatate, si de aceea, ar trebui sa nu ii mai aruncam. In cazul in care pielea ta si a a pierdut prospetimea, poti consuma frecvent pudra din samburi de masline. Samburii de masline sunt mai utili pentru organism decat iti puteai imagina. Acestia ofera…

- Mersul pe jos este un exercițiu blind cu impact redus, care va poate menține atit condiția fizica, dar și sanatatea. Mersul pe jos este o forma de activitate fizica accesibila tuturor. Este sigur, simplu și nu are nevoie de practica, iar beneficiile pentru sanatate sint numeroase. In cazul persoanelor…

- Guvernele din toata lumea sunt puse zilele acestea in fața unei dileme: cum sa faca sa ridice restricțiile și sa reporneasca economia, dar in același timp, sa țina epidemia de COVID-19 sub control? Implicațiile unei decizii pripite ar fi dezastruoase - o explozie de noi imbolnaviri, care ar copleși…