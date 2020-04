Este lege: PRIMĂ de instalare pentru cadrele didactice care se titularizează în mediul rural Senatul a adoptat, marti, in calitate de Camera decizionala, OUG 79/2019 privind unele masuri in domeniul educatiei, cu unele amendamente care prevad, prin altele, acordarea unei prime de instalare cadrelor didactice care se titularizeaza in mediul rural si a unei indemnizatii cadrelor didactice cu o vechime de 30 de ani care se pensioneaza. Senatorii au votat telefonic pentru acest act normativ, fiind exprimate 90 de voturi "pentru" si 40 "impotriva", potrivit agerpres.ro. Citește și: Suceava are de cinci ori mai mulți bolnavi cu noul coronavirus decat Oradea. Motivul este metoda… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, marti, in calitate de Camera decizionala, OUG 79/2019 privind unele masuri in domeniul educatiei. Aceasta vine cu o serie de amendamente. Primele vizeaza stimularea ocuparii posturilor la țara. ”Cadrele didactice care se titularizeaza in mediul rural beneficiaza in termen de un an…

- Vicepresedintele USR, deputatul Iulian Bulai, a cerut, marti, ministrului de Interne, sa plafoneze amenzile pentru cei care incalca ordonantele militare la venitul lunar al persoanei sanctionate, iar pentru cei care nu au venituri, amenzile sa fie de 500 lei, potrivit Agerpres.Parlamentarul…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de prima Camera sesizata, un amendament la o Ordonanta a Guvernului, prin care cei angajati in perioada starii de urgenta in sistemul sanitar si care au asigurat asistenta medicala a pacientilor cu CoVID-19 pot opta pentru un contract de munca pe perioada nedeterminata,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, in sedinta de marti, un proiect de lege care prevede ca personalul didactic ce se titularizeaza in mediul rural beneficiaza de o indemnizatie de instalare in cuantum de 3 salarii medii brute pe economie, sub conditia de a preda pe post in mediul rural cel…

- IN AJUTOR… Personalul didactic care se titularizeaza in mediul rural va beneficia de o indemnizatie de instalare in cuantum de trei salarii medii brute pe economie, sub conditia de a preda pe post in mediul rural cel putin 5 ani scolari efectivi. Asta dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, tacit, in…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, in sedinta de marti, un proiect de lege care prevede ca personalul didactic ce se titularizeaza in mediul rural beneficiaza de o indemnizatie de instalare in cuantum de 3 salarii medii brute pe economie, sub conditia de a preda pe post in mediul rural cel…

- Profesorii care se titularizeaza in mediul rural vor beneficia de o indemnizatie de instalare in cuantum de 3 salarii medii brute, arata un proiect de lege adoptat tacit in plenul Camerei Deputatilor, in sedinta de marti. Condiția este ca profesorii sa predea pe post in mediul rural cel putin 5 ani…

- "Personalul didactic de predare din invatamantul de stat beneficiaza anual de doua salarii minime brute, din fondurile alocate de la bugetul de stat, pentru dezvoltare profesionala si evolutie in cariera, precum si pentru achizitionarea de materiale didactice si auxiliare didactice curriculare necesare…