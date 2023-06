Este Iașul cel mai poluat oraș din România și printre cele mai poluate din Europa? IMPERATIV cu Maria Nedelcu (30.06.2023) Este Iașul cel mai poluat oraș din Romania și printre cele mai poluate din Europa? Ultimul raport al Agenției Europene de Protecție a Mediului arata ca ieșenii respira, zi de zi, cel mai poluat aer din Romania, in ultimii doi ani aici fiind inregistrate cantitați ingrijoratoare de particule fine sau PM2.5. Potrivit documentului, Iașiul este pe locul 340 din 375 de orașe monitorizate de Agenția Europeana de profil. In cadrul studiului, orașele din Europa sunt clasate de la cel mai curat la cel mai poluat oraș, pe baza nivelurilor medii de particule fine, in ultimii 2 ani. Dezbatem subiectul astazi,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vittoria Brambilla, președintele Ligii Italiene pentru Apararea Animalelor și a Mediului, intenționeaza sa trimita in Romania o ursoaica care a ucis o tanara de 17 ani in Italia.''Sanctuarul Libearty din Zarnesti, in Romania, este o structura excelenta, potrivita pentru gazduirea lui Jj4, ursoaica…

- Intr-un clasament al calitații aerului, intocmit de Agentia Europeana de Mediu, printre cele mai poluate orase din Romania se numara Piatra Neamt, Targu Mures si Iasi. Agenția de Protecția Mediului Mureș susține insa ca datele corespund anului 2021, cand intr-adevar au existat depașiri la particulele…

- Ultimul raport al Agenției Europene de Protecție a Mediului, ce poate fi consultat AICI, scoate la suprafața o informație alarmanta pentru ieșeni: aceștia respira zi de zi cel mai poluat aer din Romania, in ultimii doi ani aici fiind inregistrate cantitați alarmante de particule fine sau PM2,5. Daca…

- Ultimul raport al Agenției Europene de Protecție a Mediului arata ca Iași este cel mai poluat oraș din Romania. Locuitorii din Iași respira cel mai poluat aer din Romania. Datele arata ca in ultimii doi ani au fost inregistrate cantitați alarmante de particule fine sau PM2,5. La polul opus cu cel mai…

- Cel mai curat aer din Romania il putem respira la Galați, daca vorbim de nivelul poluarii cu particule toxice industriale. Orasul de la malul Dunarii este evidentiat chiar intr-un top european de mediu. Galatiul a reusit sa invinga poluarea: in urma cu 30 de ani aerul din oras era incarcat cu noxele…

- Bacaul ocupa locul 261 in clasamentul realizat de Agenția Europeana a Mediului, privind calitatea aerului in orașe din Europa. Conform raportului, particulele fine din aerul din Bacau depașesc nivelul mediu admisibil, ceea ce poate avea un impact negativ asupra sanatații locuitorilor. Potrivit statisticilor,…

- Aproape un sfert dintre romani nu au fost in nicio vacanta in ultimul an, iar cei mai multi din cei care au mers, au ales Brasovul ca destiantie turistica . 23% dintre romani nu au fost in nicio vacanța in ultimul an și doar jumatate și-au permis o vacanța mai lunga de 4 nopți, arata un studiu sociologic…

- Costurile totale inregistrate de transportatorii rutieri se ridica la 2,41 miliarde de euro pentru ca Romania a ramas in afara spatiului Schengen, inregistrandu-se o penalitate de 25-30% din timpul pierdut, a declarat, luni, Radu Dinescu, secretarul general al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri…