- Cântareața Grimes a fost fotografiata în Los Angeles citind o copie a „Manifestului Partidului Comunist” de Karl Marx, la scurt timp dupa anunțul desparțirii dintre aceasta și miliardarul sud-african Elon Musk, relateaza Insider.Momentul a reprezentat și prima apariție…

- Primii patru turisti spatiali ai capsulei SpaceX au revenit pe Terra sambata seara dupa ce au petrecut trei zile in spatiu. Aceasta a fost prima misiune orbitala din istorie fara astronaut profesionist la bord. Capsula Dragon a rezistat coborarii vertiginoase datorita scutului sau termic, apoi a fost…

- Paul „Pen” Farthing, un fost militar al Marinei Regale, care a amenajat un adapost de animale in Afganistan, a reușit sa evacueze din țara cucerita de talibani aproximativ 200 de caini și pisici, in ciuda problemelor de care s-a lovit pe parcursul „Operațiunii Arca”, informeaza The Guardian . Evacuarile…

- Elon Musk, fondatorul companiei SpaceX, a anuntat sambata, printr-un mesaj pe Twitter, ca prima misiune orbitala a noului sau sistem de transport spatial Starship va fi gata de lansare in urmatoarele cateva saptamani, transmite Reuters. Astfel, compania SpaceX face inca un pas spre obiectivul calatoriilor…

- Patronul Tesla, Elon Musk, a declarat ca s-a simțit jignit ca nu a fost invitat joi, 5 august, la Casa Alba, de Joe Biden pentru un eveniment dedicat -culmea- mașinilor electrice, dar rezervat pentru trei constructori americani legați de principalul sindicat al industriei automobilelor. „Ciudat ca Tesla…

- Barbatul tocmai se intorsese din Franta cu un adevarat arsenal: un pistol, o arma tip arbaleta, sageti si zeci de cartuse. Era hotarat sa „rezolve povestea" cu fosta iubita care-l parasise.

- Elon Musk a confirmat pe Twitter ca Tesla iși va deschide rețeaua Supercharger catre mașinile electrice ale altor marci la sfarșitul acestui an. Intre timp, exista o actualizare a planului Tesla de a incepe producția camionului semi-electric in acest an. In ceea ce privește Superchargerele Tesla; cand…