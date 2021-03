Agentia franceza a Medicamentului confirma un risc rar de tromboza in urma vaccinarii cu vaccinul anti-Covid AstraZeneca-Oxford. Agentia franceza a Medicamentului (ANSM) a confirmat existenta unui risc „rar” de tromboza „atipica”, cauzata de vaccinul impotriva Covid-19 AstraZeneca-Oxford, dupa aparitia unor noi cazuri in Franta, noua cazuri de tromboza, cu sase mai multe decat saptamana precedenta, […] The post Este confirmat oficial! Riscul pe care-l are vaccinul AstraZeneca first appeared on Ziarul National .